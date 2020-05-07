تتويج مبابي هدافا للدوري الفرنسي

أعلنت رابطة أندية الدوري الفرنسي تتويج نجم باريس سان جيرمان كليان مبابي بلقب هداف النسخة الأخيرة من الدوري الفرنسي بعد إلغاء الموسم بقرار من الحكومة الفرنسية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء تتويج مبابي بالجائزة للمرة الثانية على التوالي رغم تساويه مع مهاجم موناكو وسام بن يدر برصيد 18 هدفاً، إلا أن رابطة الدوري احتكمت إلى الفاعلية حيث سجل أهدافه في 18 مباراة، فيما سجل مهاجم موناكو الأهداف في 15 مباراة.

وكان مبابي قد حصد لقب هداف الدوري الموسم الماضي بتسجيله 33 هدفاً.

وعقب هذا التتويج أصبح مبابي صاحب الـ21 عاماً أول لاعب فرنسي يُتوج بجائزة هداف الدوري في موسمين على التوالي منذ موسم 1996-1997 وموسم 1997-1998 عندما توج مهاجم رين وأوكسير ستيفان جيفارش بلقب الهداف.

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