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المعروق لـ218: مستمر رفقة الأهلي طرابلس وأنتظر عودة النشاط

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي طرابلس للكرة الطائرة فؤاد المعروق إنه ينتظر استئناف النشاط الرياضي ومستمر رفقة ناديه ولا يفكر في الوقت الحالي في الاعتزال على الرغم من بلوغه عامه الثامن والثلاثين.

وأضاف المعروق في تصريحاته الخاصة لـ 218 أنه ملتزم بنسبة كبيرة بالحجر الصحي ويواصل تدريباته المنزلية للحفاظ على لياقته البدنية.

وحول مشاركة أندية آساريا والهلال في منافسات البطولة العربية شهر فبراير الماضي بمصر قال المعروق إنه يعتبرها مشاركة إيجابية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الأندية الليبية جراء توقف نشاط اللعبة منذ أشهر مضت.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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