المعروق لـ218: مستمر رفقة الأهلي طرابلس وأنتظر عودة النشاط

قال لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي طرابلس للكرة الطائرة فؤاد المعروق إنه ينتظر استئناف النشاط الرياضي ومستمر رفقة ناديه ولا يفكر في الوقت الحالي في الاعتزال على الرغم من بلوغه عامه الثامن والثلاثين.

وأضاف المعروق في تصريحاته الخاصة لـ 218 أنه ملتزم بنسبة كبيرة بالحجر الصحي ويواصل تدريباته المنزلية للحفاظ على لياقته البدنية.

وحول مشاركة أندية آساريا والهلال في منافسات البطولة العربية شهر فبراير الماضي بمصر قال المعروق إنه يعتبرها مشاركة إيجابية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الأندية الليبية جراء توقف نشاط اللعبة منذ أشهر مضت.

