هيئة الرياضة تكرم ثنائي الملاكمة الزناد وبريبش

كرمت الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العام للملاكمة الثنائي الليبي المقيم في مالطا فتحي بريبش ومالك الزناد لتشجيعهما على المضي قدما في مشوارهما الرياضي.

وفي تصريح لرئيس لجنة المنتخبات باتحاد الملاكمة عبد الكريم مانيطة على هامش التكريم قال إن الثنائي الليبي قد استطاع تشريف البلاد خارجيا كما من المفترض أن يشاركا في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو في فرنسا فور انحسار فيروس كورونا وعودة الأنشطة الرياضية.

واستلم والد الملاكم مالك الزناد وشقيق فتحي بريبش قيمة مالية تقدر بنحو 30 ألف دينار ليبي مقدمة من الهيئة العامة للشباب والرياضة دعما للثنائي الليبي في مشوارهما الرياضي.

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