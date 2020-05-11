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الأندية الألمانية تعزل لاعبيها تمهيدا لاستئناف الدوري

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت غالبية الأندية الألمانية في مرحلة العزل المتفق عليها مع الرابطة استعدادا لاستئناف الدوري في 16 من مايو الحالي.

وستكون مدة العزل في معسكرات مغلقة بالنسبة للأندية لمدة أسبوع لتجنب الاختلاط والتقيد بالبروتوكول الصحي الألماني المتفق عليه مع الحكومة التي أعطت قبل أيام الضوء الأخضر بغية عودة المنافسات حيث اختارت بعض الأندية فنادقها الخاصة لإقامة لاعبيها.

وسيعود الدوري الألماني الأسبوع القادم بقمة منتظرة تجمع فريقي بروسيا دورتموند وشالكه بينما سيواجه بايرن ميونيخ يونيون برلين وستقام جميع المباريات خلف أبواب مغلقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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