الأندية الألمانية تعزل لاعبيها تمهيدا لاستئناف الدوري

انطلقت غالبية الأندية الألمانية في مرحلة العزل المتفق عليها مع الرابطة استعدادا لاستئناف الدوري في 16 من مايو الحالي.

وستكون مدة العزل في معسكرات مغلقة بالنسبة للأندية لمدة أسبوع لتجنب الاختلاط والتقيد بالبروتوكول الصحي الألماني المتفق عليه مع الحكومة التي أعطت قبل أيام الضوء الأخضر بغية عودة المنافسات حيث اختارت بعض الأندية فنادقها الخاصة لإقامة لاعبيها.

وسيعود الدوري الألماني الأسبوع القادم بقمة منتظرة تجمع فريقي بروسيا دورتموند وشالكه بينما سيواجه بايرن ميونيخ يونيون برلين وستقام جميع المباريات خلف أبواب مغلقة.

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