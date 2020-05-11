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تفائل باستئناف الليغا في منتصف يونيو

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت بعض التقارير الصحفية أن من المقرر استئناف الدوري الإسباني في 12 من شهر يونيو بعد فترة توقف منذ شهر مارس الماضي.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية أن رابطة الدوري متفائلة وتنتظر 18 من شهر مايو الحالي لتتخذ الحكومة قرارات جديدة من شأنها أن تعيد التدريبات الجماعية.

وفي تصريح صحفي سابق ذكر خافيير تيباس رئيس الدوري الإسباني أن عودة الليغا للدرجتين الأولى والثانية في شهر يونيو القادم يتوقف على التزام الأندية بالبروتوكول الصحي للوقاية من خطر فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قبل يومين قد كشفت عن إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا بين فرق الدرجتين الأولى والثانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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