تفائل باستئناف الليغا في منتصف يونيو

ذكرت بعض التقارير الصحفية أن من المقرر استئناف الدوري الإسباني في 12 من شهر يونيو بعد فترة توقف منذ شهر مارس الماضي.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية أن رابطة الدوري متفائلة وتنتظر 18 من شهر مايو الحالي لتتخذ الحكومة قرارات جديدة من شأنها أن تعيد التدريبات الجماعية.

وفي تصريح صحفي سابق ذكر خافيير تيباس رئيس الدوري الإسباني أن عودة الليغا للدرجتين الأولى والثانية في شهر يونيو القادم يتوقف على التزام الأندية بالبروتوكول الصحي للوقاية من خطر فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قبل يومين قد كشفت عن إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا بين فرق الدرجتين الأولى والثانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية