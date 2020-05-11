بنفيكا يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي إصابة لاعب خط وسطه الشاب ديفيد تافاريس بفيروس كورونا عقب الاختبارات التي خضع لها جميع أفراد الفريق الأيام الماضية.

وأصدر بنفيكا بياناً أكد فيه أن تافاريس أُصيب بفيروس كورونا ولكنه لم يظهر عليه أي أعراض للفيروس حيث تم عزل اللاعب في منزله وفقاً للشروط الصحية المتبعة، وأوضح النادي أنه سيتم الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الصارمة المتبعة منذ عودة الفريق إلى التدريبات الأسبوع الماضي.

ويعد بنفيكا ثاني الأندية البرتغالية التي أعلنت عن حالات إصابات بفيروس كورونا عقب إعلان فيتوريا غيماريش إصابة ثلاثة لاعبين بالفيروس عقب عودة التدريبات لأغلب الأندية منذ الأسبوع الماضي لأول مرة منذ مارس الماضي.

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