مع عودة الدوري الألماني تعرف على الممنوع والمسموح به داخل الملعب

برلين-العنوان

أصدرت رابطة الدوري الألماني، مع اقتراب استئناف بطولة الدوري، لائحة تعليمات تحدد المسموح والممنوع وطريقة احتفال اللاعبين بتسجيل الأهداف.

فبحسب ما ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، نقلا عن وثيقة التعليمات لدى رابطة الدوري الألماني، أنه سيحظر على اللاعبين المصافحة أو المعانقة خلال الاحتفال بتسجيل الأهداف على أرض الملعب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيمنع مصافحة اللاعبين لبعضهم البعض عند إجراء أي تبديل في صفوف الفريق، بالإضافة إلى جانب حظر البصق على أرضية الملعب من قبل اللاعبين، كما وسيمنع التقاط الصورة الجماعية للاعبين قبل المباراة.

وتضمنت قائمة التعليمات إلزام جميع الأشخاص على مقاعد البدلاء بارتداء الكمامات، مع مراعاة التباعد بين كل شخص وآخر.

كما سيسمح للمدرب، برفع الكمامة عند إصدار التعليمات، بحيث يكون على مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر عن أي شخص آخر.

ويسمح للفرق بوضع صور كرتونية على المدرجات تمثل المشجعين، حيث ستقام المباريات بدون جمهور، كما يمكن للفرق أن تعلق لافتات أيضا في الملعب.

يذكر بأن الدوري الألماني سيكون محط أنظار العديد من الدول الأوروبية، كونه سيكون أول دوري يعاود الاستئناف بعد توقفه بسبب جائحة “كورونا”.

المصدر-وكالات