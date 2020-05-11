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تمديد عقود اللاعبين في تونس

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم تمديد عقود اللاعبين المنتهية في 30 يونيو إلى 30 سبتمبر مع وضع بعض الضوابط الخاصة بتجديد العقود.

وجاء قرار تمديد العقود على خلفية توقف الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا وارتباط اللاعبين المحليين والمحترفين الذين يرتبطون مع أنديتي الدرجتين الأولى والثانية بعقود حتى نهاية يونيو المقبل إضافة إلى قرار الجامعة التونسية لكرة القدم تمديد استئناف الموسم في أغسطس المقبل بدلا من يونيو المقبل.

كما أوصى اتحاد كرة القدم التونسي بتخفيض أجور المدربين بنسبة خمسين في المائة بالنسبة للأشهر ما بين مارس ويونيو شريطة حصولهم على راتب شهر فبراير الماضي بشكل كامل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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