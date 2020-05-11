الحكومة الإيطالية توافق على عودة تدريبات الأندية

وافقت الحكومة الإيطالية على استئناف التدريبات الجماعية الخاصة بأندية الدوري الإيطالي وذلك ابتداء من 18 مايو الجاري وبالالتزام بالقواعد الصحية.

وأعلنت الحكومة الإيطالية أن الأندية بإمكانها مباشرة التدريبات الجماعية بداية من الأسبوع المقبل بعد مراجعة البروتوكول الصحي المتبع من وزارة الصحة بالتعاون مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إلا أنها نوهت بأنه على الأندية مراجعة التقارير الطبية وعمل فحوصات يومية على اللاعبين والطواقم الفنية والإدارية وذلك بشكل احترازي.

وسيطرت حالة من القلق على مصير السيريا آ في الفترة الأخيرة وذلك بعد عودة الفرق للتدريبات بشكل فردي وإجراء اختبارات كورونا والتي أظهرت إصابة 11 لاعباً في 3 أندية وهي فيورنتينا وسمبدوريا وتورينو وأعلنت الأندية بأن اللاعبين المصابين تم عزلهم عن بقية اللاعبين لمدة أسبوعين.

وأعطت الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر للأندية لاستئناف تدريباتها بداية من الرابع من مايو فيها سيكون الأول من يونيو موعداً مبدئياً لعودة منافسات الدوري بدون حضور الجمهور.

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