الحكومة البريطانية تعطي “ضوءاً أخضر” لعودة البريمرليغ

أعلنت الحكومة البريطانية موافقتها على عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليغ” بداية من شهر يونيو المقبل.

وأعطت الحكومة الضوء الأخضر لبدء البريمرليغ انطلاقاً من الأول من يونيو المقبل وغيرها من الرياضات الأخرى ولكن مع عدم تواجد الجمهور في كل الملاعب في أرجاء بريطانيا.

وأبدت الحكومة البريطانية الموافقة على مشروع عودة كل الألعاب الجماعية لكنها أكدت في نفس الوقت بأنه لن يسمح للمشجعين بالتواجد في المدرجات حتى يتم العثور على لقاح لفيروس كورونا.

وتوقف البريمرليغ في الثالث عشر من مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا وإصابة عدد من اللاعبين والمدربين والمسؤولين في الأندية.

ومن المقرر أن تجتمع رابطة البريمرليغ عبر الفيديو الأيام القادمة لإجراء مزيد من المناقشات حول الخطة الموضوعة لمشروع إعادة المسابقات بعد التوقف الذي دام لقرابة شهرين.

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