هيئة الشباب والرياضة تشدد على إيقاف النشاطات الرمضانية

خاطبت الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني كلاً من رؤساء فروع الهيئة واللجنة الأولمبية الليبية واللجنة البارالمبية الليبية وعدد من الجهات الرياضية المختصة وذلك بشأن الالتزام والحد من إقامة الدوريات الرمضانية رغم توقف النشاط وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت هيئة الشباب والرياضة في بيانها أن كل الأنشطة الرياضية والتجمعات بخوض المسابقات والمباريات خلال الفترة الحالية يجب إيقافها بشكل فوري، وذلك حرصاً على سلامة كل الرياضيين والشباب في البلاد وتضامناً مع فترة الحجر الصحي والحظر الذي يُطبق في البلاد خلال هذه الفترة.

وكانت الهيئة قد اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية خلال الفترة الماضية بتعليق النشاط الرياضي في البلاد تخوفاً مع انتشار فيروس كورونا بصورة أكبر في البلاد، كما تم إلغاء كل التجمعات والدوريات وشكلت لجنة بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي لضبط المخالفات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية