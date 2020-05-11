الاتحاد الألماني يُحدد مواعيد مباريات الكأس

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي كأس ألمانيا للموسم الجاري 2019-2020 وذلك عقب تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحدد الاتحاد الألماني يومي التاسع والعاشر من يونيو المقبل موعداً لمواجهتي نصف نهائي الكأس فيما ستُجرى المباراة النهائية في الرابع من يوليو القادم بدون حضور الجمهور.

وكان من المفترض إقامة مباراتي نصف النهائي في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من أبريل الماضي فيما كان محدداً أن تلعب المباراة النهائية على الملعب الأولمبي برلين في الثالث والعشرين من مايو الجاري، إلا أن الاتحاد الألماني أجل المباريات تماشياً مع التوقف بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وسيواجه بايرن ميونيخ ضيفه آينتراخت فرانكفورت فيما سيلعب باير ليفركوزن أمام ساربروكن من الدرجة الرابعة في لقائي المربع الذهبي.

وستستأنف مباريات الدوري الألماني الأسبوع المقبل بعد قرار الحكومة الألمانية بعودة النشاط بصورة طبيعية بدون حضور الجمهور بعد التوقف الذي تواصل لأكثر من شهر ونصف بسبب تفشي فيروس كورونا.

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