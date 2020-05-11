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الاتحاد الألماني يُحدد مواعيد مباريات الكأس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي كأس ألمانيا للموسم الجاري 2019-2020 وذلك عقب تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحدد الاتحاد الألماني يومي التاسع والعاشر من يونيو المقبل موعداً لمواجهتي نصف نهائي الكأس فيما ستُجرى المباراة النهائية في الرابع من يوليو القادم بدون حضور الجمهور.

وكان من المفترض إقامة مباراتي نصف النهائي في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من أبريل الماضي فيما كان محدداً أن تلعب المباراة النهائية على الملعب الأولمبي برلين في الثالث والعشرين من مايو الجاري، إلا أن الاتحاد الألماني أجل المباريات تماشياً مع التوقف بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وسيواجه بايرن ميونيخ ضيفه آينتراخت فرانكفورت فيما سيلعب باير ليفركوزن أمام ساربروكن من الدرجة الرابعة في لقائي المربع الذهبي.

وستستأنف مباريات الدوري الألماني الأسبوع المقبل بعد قرار الحكومة الألمانية بعودة النشاط بصورة طبيعية بدون حضور الجمهور بعد التوقف الذي تواصل لأكثر من شهر ونصف بسبب تفشي فيروس كورونا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ❎أحد الفنانين في إحدى الدول الأفريقية يسمى نفسه موسى ـ قام بصناعة عجل من الذهب الحر يهز رأسه في شاحنة ـ وقام بوضع جهاز صوتي داخله يستطيع التكلم خلاله بمكبر صوت ـ ويقول ويكرر أقتلوا أنفسكم إن كنتم صادقين …
    في حملة يقومون بها لتذكير بني أسرائيل . بنقضهم لميثاقهم . وحرقهم للكتب السماوية وتحريفهم للكتاب .
    An artist in an African country called himself Musa – he made a free gold calf shaking his head in a truck – and put an audio device inside which he could speak through a loudspeaker – and he said and repeat: Kill yourselves if you are honest …
    In a campaign to remind the children of Israel. By breaking them to their covenant. And burning them to divine books and distorting the book..

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