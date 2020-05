لاعب عربي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين المراوغين في الدوريات الأوروبية

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قائمة أكثر اللاعبين المراوغين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وجاء على رأس القائمة، الدولي المغربي سفيان بوفال المحترف في صفوف نادي ساوثهامبتون.

وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار، أن النجم المغربي، قام خلال الموسم الحالي، بما معدله 11.5 مراوغة في كل مباراة.

أما المركز الثاني في قائمة أكثر المراوغين، فكان من نصيب البرازيلي نيمار دا سيلفا، صانع ألعاب باريس سان جيرمان، بمعدل 10.9 مراوغة في كل مباراة، فيما جاء الفرنسي (الجزائري) حسام عوار في المرتبة الثالثة، برصيد 10.4 مراوغة في كل مباراة.

وحل المهاجم الفرنسي لنادي نيوكاسل، ألان سانت ماكسيمين، في المركز الرابع (9.8 مراوغة في كل مباراة)، ثم جاء من بعده الإيفواري ويلفريد زاها (9 مراوغات في كل مباراة).

ودخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 6 مرات، قائمة العشرة الأوائل، باحتلاله المرتبة التاسعة، بما معدله 8.3 مراوغة في المباراة الواحدة، في حين لم يشمل التصنيف غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أن بوفال البالغ 26 عاما، كان من أبرز اللاعبين الصاعدين في أوروبا عندما كان يلعب في صفوف نادي ليل الفرنسي، ولكن بمجرد انتقاله إلى نادي ساوثهامبتون في العام 2016، انطفأ بريقه

