نجوم ريال مدريد يستأنفون التدريبات بقيادة زيدان

عاد لاعبو ريال مدريد لخوض التدريبات الفردية في مقر المدينة الرياضة بالعاصمة الإسبانية وذلك عقب التوقف الذي دام لأكثر من شهرين.

وشارك خلال التدريبات التي قادها المدرب زين الدين زيدان كل من الإسباني ماركو أسينسيو والبلجيكي إيدين هازارد العائدين من الإصابة لفترة طويلة كما شارك البرازيلي ميليتاو والكرواتي مودريتش وقائد الفريق سيرجيو راموس كمرحلة أولى قبل استئناف التدريبات الجماعية.

وأعلن النادي الملكي أنه سيطبق البروتوكولات والإجراءات الصحية اللازمة التي وضعتها رابطة الليغا ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للرياضة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية