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نجوم ريال مدريد يستأنفون التدريبات بقيادة زيدان

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد لاعبو ريال مدريد لخوض التدريبات الفردية في مقر المدينة الرياضة بالعاصمة الإسبانية وذلك عقب التوقف الذي دام لأكثر من شهرين.

وشارك خلال التدريبات التي قادها المدرب زين الدين زيدان كل من الإسباني ماركو أسينسيو والبلجيكي إيدين هازارد العائدين من الإصابة لفترة طويلة كما شارك البرازيلي ميليتاو والكرواتي مودريتش وقائد الفريق سيرجيو راموس كمرحلة أولى قبل استئناف التدريبات الجماعية.

وأعلن النادي الملكي أنه سيطبق البروتوكولات والإجراءات الصحية اللازمة التي وضعتها رابطة الليغا ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للرياضة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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