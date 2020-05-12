غاريث بيل يحسم الجدل حول انتقاله لنيوكاسل

كشف موقع “le10sport” نية نجم ريال مدريد غاريث بيل في البقاء مع الفريق المليكي حتى نهاية عقده الذي ينتهي في صيف 2022 .

وبحسب الموقع الفرنسي فإن اللاعب الويلزي لا ينوي تغيير الأجواء خارج العاصمة الإسبانية بعد الأخبار التي ربطته بالانتقال إلى نيوكاسل يونايتد الذي اقتربت ملكيته من صندوق الاستثمار السعودي .

ويتطلع ريال مدريد إلى بيع نجمه الويلزي في الميركاتو المقبل في ظل خروجه من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إضافة إلى راتبه الضخم الذي يتقاضاه في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وينتهي عقد غاريث بيل في يونيو 2022 إلا أن وكيل أعماله جوناثان بارنيت أخبر مسؤولي النادي الملكي بأنه ليست لديه الرغبة في المغادرة خلال الميركاتو القادم .

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