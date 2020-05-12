الفيفا يحدد مواعيد مونديال السيدات تحت 20 عاماً

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن المواعيد الجديد لكأس العالم تحت 17 عاماً إضافة إلى مونديال السيدات تحت 20 عاماً عقب تأجيلهما بسبب تفشي فيروس كورونا .

وأوضح الفيفا عبر موقعه الرسمي بأنه كان من المفترض إقامة مونديال تحت 20 عاماً المقررة في كوستاريكا وبنما في شهري أغسطس وسبتمبر القادمين إلا أن التأجيل بسبب توقف النشاطات الرياضية عبر العالم أجبر اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي على وضع توقيت جديد حيث ستبدأ البطولة في 20 يناير وحتى 6 فبراير 2021 .

وذكر الفيفا بأن بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً للسيدات التي ستقام في الهند كانت من المفترض أن تقام في نوفمبر المقبل، لكن المواعيد الجديدة تغيرت حتى 17 فبراير وتختتم في 7 مارس 2021 .

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