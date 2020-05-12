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الفيفا يحدد مواعيد مونديال السيدات تحت 20 عاماً

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن المواعيد الجديد لكأس العالم تحت 17 عاماً إضافة إلى مونديال السيدات تحت 20 عاماً عقب تأجيلهما بسبب تفشي فيروس كورونا .

وأوضح الفيفا عبر موقعه الرسمي بأنه كان من المفترض إقامة مونديال تحت 20 عاماً المقررة في كوستاريكا وبنما في شهري أغسطس وسبتمبر القادمين إلا أن التأجيل بسبب توقف النشاطات الرياضية عبر العالم أجبر اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي على وضع توقيت جديد حيث ستبدأ البطولة في 20 يناير وحتى 6 فبراير 2021 .

وذكر الفيفا بأن بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً للسيدات التي ستقام في الهند كانت من المفترض أن تقام في نوفمبر المقبل، لكن المواعيد الجديدة تغيرت حتى 17 فبراير وتختتم في 7 مارس 2021 .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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