“العر” يُتوّج ببطولة الراحل خالد النعمي للشطرنج

نظمت صفحة الشطرنج الليبي بطولة باسم الراحل خالد النعمي الحكم الدولي ورئيس الاتحاد العام السابق.

وتحصل اللاعب الليبي علي العر المقيم في ألمانيا على لقب البطولة وهو يبلغ من العمر 19 عاما وسبق له تمثيل المنتخب الوطني تحت 20 عاما في بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها غانا.

وأقيمت البطولة عبر خدمة الإنترنت وشهدت مشاركة 69 لاعبا من داخل ليبيا وخارجها وأشرف الحكم سعد زبيدة على جميع منافساتها.

وتصل مدة المباراة الواحدة إلى دقيقتين مع ثانية إضافية ووصل الزمن الإجمالي لجميع المباريات إلى ساعة كاملة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية