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تصريحات مالديني تعزز فرضية مغادرته ميلان

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فور عودة عجلة كرة القدم للدوران في إيطاليا بدأت مشاكل الميلانيلو تطفو على السطح مجددا فبعد أزمة بوبان وإقالته من قبل ايفان جازيديس وتصريحاته النارية القاسية ومطالبته بحقوقه المالية بطريقة قانونية يبدو أن مالديني المدير الرياضي لميلان في طريقه لمغادرة النادي.

وهاجم باولو الألماني رالف رانجنيك مدرب لايبزيغ السابق والذي ارتبط اسمه بتدريب ميلان في الأشهر الأخيرة خلفا للمدرب الحالي ستيفانو بيولي، قائلا له إنه يجب عليه التحلي ببعض مفاهيم الاحترام قبل تعلم اللغة الإيطالية والتفكير في تدريب ميلان.

وتفتح تصريحات باولو الباب إلى رحيل مُحتمل خصوصاً أن الخلافات بينه وبين غازيدس كبيرة، ومايزيد من تعقيد الأمور أن رانجنيك يسعى جاهدا بحسب الصحف الإيطالية إلى السيطرة على جميع الأمور الرياضية في الفريق وعلى رأسها منصب المدير الرياضي.

مشكلة جديدة تعصف بمستقبل ميلان وتهدد عودته المنتظرة فالخلافات أصبحت تتصاعد بشكل كبير ما ينذر بانهيار وشيك لمشروع إليوت التي تستحوذ على أسهم النادي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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