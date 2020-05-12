تصريحات مالديني تعزز فرضية مغادرته ميلان

فور عودة عجلة كرة القدم للدوران في إيطاليا بدأت مشاكل الميلانيلو تطفو على السطح مجددا فبعد أزمة بوبان وإقالته من قبل ايفان جازيديس وتصريحاته النارية القاسية ومطالبته بحقوقه المالية بطريقة قانونية يبدو أن مالديني المدير الرياضي لميلان في طريقه لمغادرة النادي.

وهاجم باولو الألماني رالف رانجنيك مدرب لايبزيغ السابق والذي ارتبط اسمه بتدريب ميلان في الأشهر الأخيرة خلفا للمدرب الحالي ستيفانو بيولي، قائلا له إنه يجب عليه التحلي ببعض مفاهيم الاحترام قبل تعلم اللغة الإيطالية والتفكير في تدريب ميلان.

وتفتح تصريحات باولو الباب إلى رحيل مُحتمل خصوصاً أن الخلافات بينه وبين غازيدس كبيرة، ومايزيد من تعقيد الأمور أن رانجنيك يسعى جاهدا بحسب الصحف الإيطالية إلى السيطرة على جميع الأمور الرياضية في الفريق وعلى رأسها منصب المدير الرياضي.

مشكلة جديدة تعصف بمستقبل ميلان وتهدد عودته المنتظرة فالخلافات أصبحت تتصاعد بشكل كبير ما ينذر بانهيار وشيك لمشروع إليوت التي تستحوذ على أسهم النادي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية