إبرا ينهي “مرحلة الشك” ويعود إلى ميلان

وصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى مدينة ميلانو الإيطالية لكي يدخل في مرحلة الحجر الصحي لمدة 14 يوما ويلتحق بفريق ميلان استعدادا لاستكمال الموسم.

وكان إبرا- بحسب تقارير صحفية- يرفض العودة إلى ميلان من الجديد ودرس خيار الاعتزال أو إنهاء التعاقد واختيار تجربة أخرى لكنه في نهاية المطاف فضّل العودة إلى ميلان.

وغادر إبراهيموفيتش إيطاليا في شهر مارس الماضي ومكث في بلده السويدي وتدرب رفقة فريق هاماربي طوال المدة الماضية حتى يحافظ على لياقته البدنية.

وانضم إبراهيموفيتش إلى ميلان شهر يناير الماضي في صفقة انتقال حر ويبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما.

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