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لحماية النادي مالياً.. تنازلات يقدمها لاعبو كالياري

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تخلى لاعبو نادي كالياري الإيطالي عن رواتبهم في شهر أبريل لمساعدة النادي في أزمته المالية ولحماية مستقبل النادي المالي الذي يواجه حاليا أزمة كورونا.

ووقّع لاعبو كالياري على وثيقة تَخلّى بموجبها لاعبو الفريق بالكامل عن مستحقاتهم المالية في شهر أبريل لينضم الفريق إلى باقي الفرق التي اتفقت مع لاعبيها على تخفيض رواتبهم أو تقديم أي مبادرة في هذا الصدد.

وكانت إدارة النادي أيضا قد أعلنت في الساعات القليلة الماضية عن خلو جميع لاعبي الفريق والأطقم الفنية والإدارية من فيروس كورونا من خلال الفحوصات التي أُجريت لهم تمهيدا لاستئناف التدريبات والعودة لاستئناف منافسات الدوري الإيطالي المتوقف إجباريا الشهر القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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