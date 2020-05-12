قيود البوندسليغا تمنع حضور “تميمة كولن”

أعلن نادي كولون أنه سيفتقد لتميمته الخاصة لأول مرة منذ 12 عاماً عند استئناف مباريات الدوري الألماني الأسبوع المقبل عندما يواجه ضيفه ماينز وذلك بعد فرض القيود الصحية الصارمة التي ستمنع رمز النادي من التواجد على ملعب راين إينرجي ستاديون.

وبحسب صحيفة “إكسبرس” الصادرة في مدينة كولن سيكون غياب رمز النادي “الجدي هينيس” الأول منذ عام 2008 وذلك قبل دخول الفريق إلى أرضية الملعب قبل انطلاق المباريات، وسيتواجد قرابة 300 شخص من بينهم اللاعبون والأجهزة الفنية خلال أيام مباريات البوندسليغا وذلك لتقليص مخاطر عدوى فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري الألماني قد حظرت وجود الجمهور في الملاعب والتمائم وبينها الجدي هينيس الذي يحتفل به جمهور ولاعبو فريق كولن.

وسينطلق الدوري الألماني في 16 من الشهر الجاري كأول دوري من الدوريات الخمس الكبرى ليستأنف نشاطه بعد توقف دام لشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا في ألمانيا.

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