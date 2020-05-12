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الفيفا يؤجل بطولة العالم لكرة الصالات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تأجيل بطولة العالم لكرة القدم داخل الصالات المزمع إقامتها في ليتوانيا شهر سبتمبر القادم إلى عام 2021.

واتخذ قرار التأجيل مع الوضع العام عقب تفشي فيروس كورونا في غالبية بلدان العالم واستحالة إقامة البطولات المجمعة في التوقيت الحالي خوفا على صحة اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية.

وستقام البطولة في موعدها الجديد من 12 سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر عام 2021.

وكان المنتخب الوطني قد خسر فرصة التأهل للمونديال عقب خسارته في الدور نصف النهائي أمام نظيره المصري وفقدانه للمركز الثالث أيضا في نهاية البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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