الفيفا يؤجل بطولة العالم لكرة الصالات

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تأجيل بطولة العالم لكرة القدم داخل الصالات المزمع إقامتها في ليتوانيا شهر سبتمبر القادم إلى عام 2021.

واتخذ قرار التأجيل مع الوضع العام عقب تفشي فيروس كورونا في غالبية بلدان العالم واستحالة إقامة البطولات المجمعة في التوقيت الحالي خوفا على صحة اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية.

وستقام البطولة في موعدها الجديد من 12 سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر عام 2021.

وكان المنتخب الوطني قد خسر فرصة التأهل للمونديال عقب خسارته في الدور نصف النهائي أمام نظيره المصري وفقدانه للمركز الثالث أيضا في نهاية البطولة.

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