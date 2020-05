وفاة أول مصارع سومو ياباني بفيروس كورونا

توفي مصارع سومو ياباني، الأربعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون المحلية “إن إتش كيه” عن الاتحاد الوطني للرياضة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الخبر “إن.إتش.كيه” عن الاتحاد الوطني للسومو، أن مصارعا توفي اليوم الأربعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت “إن.إتش.كيه”، إن المصارع الذي نقل إلى مستشفى في طوكيو الشهر الماضي، توفي عن عمر 28 عاما، بعد فشل متعدد في وظائف الأعضاء.

وبذلك يكون شوبوشي الذي بدأ مسيرته مع الرياضة عام 2007، أول مصارع سومو يتوفى بسبب مرض كوفيد 19.

ويعتبر اليابانيون السومو أكثر من مجرد رياضة عادية، فهي تقليد وتراث يحرص الجميع على وجوب الحفاظ عليه.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان حتى أمس الثلاثاء، إلى 16009، والوفيات إلى 667 حالة.

ومددت اليابان الأسبوع الماضي حالة الطوارئ العامة حتى نهاية مايو، قائلة إنها ستعيد تقييم الوضع في 14 مايو وربما رفع هذه الإجراءات في وقت سابق عن ذلك بالنسبة لبعض المقاطعات.

