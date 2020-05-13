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بطولة رمضانية للكرة المصغرة في الجبل الأخضر

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ينظم الاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة في منطقة الجبل الأخضر دوريا تنشيطيا لكرة القدم الخماسية بالتنسيق مع نادي الصفاء عين مارة.

وفي المباراة الافتتاحية للدوري التقى فريقا البرانس والصفاء وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وفي المباراة الثانية تقابل فريقا العين والصفاء وانتهت المباراة لصالح الأخير بهدفين دون مقابل.

ويسعى فرعيّ الجبل الأخضر للكرة المصغرة لتنشيط الأجواء الرياضية من خلال هذه البطولة الرمضانية.

وتعد ليبيا من بين أكثر الدول المهتمة بلعبة الكرة المصغرة حيث سبق أن شاركت في كأس العالم بتونس قبل عامين ونصف ونظمت بطولة أمم أفريقيا قبل عام ونصف في طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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