بطولة رمضانية للكرة المصغرة في الجبل الأخضر

ينظم الاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة في منطقة الجبل الأخضر دوريا تنشيطيا لكرة القدم الخماسية بالتنسيق مع نادي الصفاء عين مارة.

وفي المباراة الافتتاحية للدوري التقى فريقا البرانس والصفاء وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وفي المباراة الثانية تقابل فريقا العين والصفاء وانتهت المباراة لصالح الأخير بهدفين دون مقابل.

ويسعى فرعيّ الجبل الأخضر للكرة المصغرة لتنشيط الأجواء الرياضية من خلال هذه البطولة الرمضانية.

وتعد ليبيا من بين أكثر الدول المهتمة بلعبة الكرة المصغرة حيث سبق أن شاركت في كأس العالم بتونس قبل عامين ونصف ونظمت بطولة أمم أفريقيا قبل عام ونصف في طرابلس.

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