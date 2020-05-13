الشغيوي والعرادي يتأهلان لنهائي بطولة الأولمبية الليبية

بلغ اللاعبان محمد الشغيوي وسالم العرادي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الاستعراضية عبر الإنترنت والتي تتولى اللجنة الأولمبية الليبية الإشراف عليها من خلال صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك).

وجاء تأهل الشغيوي على حساب منافسه “فرج رحيل” في نصف نهائي البطولة فيما ترشح العرادي بنفس الدور بعد تفوقه على منافسه علاء التومي.

وحددت اللجنة المنظمة يوم الجمعة المقبل لإجراء اللقاء النهائي والمباراة الترتيبية وذلك من خلال بث مباشر على صفحة اللجنة الأولمبية على فيسبوك.

وتقيم الأولمبية الليبية البطولة منذ بداية شهر رمضان بوجود لجنة تحكيمية، وأعلنت جائزة مالية للفائز تقدر بحوالي ألف دينار ليبي.

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