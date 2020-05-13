بسبب الاشتباكات.. نادي المحلة يوقف صيانة مقره

يعاني نادي المحلة من وقوعه بالقرب من مناطق الاشتباكات الدائرة منذ أكثر من عام على تخوم العاصمة طرابلس.

وتسبب هذا الأمر بإغلاق مقرات وملاعب النادي نتيجة تعرض محيطه لسقوط القذائف وبالتالي لم يتمكن العمال والموظفون بالنادي البرتقالي من الاستمرار في عملهم كما غادرته الشركات المنفذة للملعب الجديد وقاعة الألعاب الجديدة وبذلك اضطرت الإدارة لإغلاق أبوابه وهو ما تسبب في إهمال الملعب الرئيسي وفقدانه بريقه بعدما طاله الجفاف وتحول إلى ساحة ترابية بعدما كان منظره بعُشبه الطبيعي الزاهي يُشكل متعة للناظرين.

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