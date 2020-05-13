اخبار الرياضة

بسبب الاشتباكات.. نادي المحلة يوقف صيانة مقره

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعاني نادي المحلة من وقوعه بالقرب من مناطق الاشتباكات الدائرة منذ أكثر من عام على تخوم العاصمة طرابلس.

وتسبب هذا الأمر بإغلاق مقرات وملاعب النادي نتيجة تعرض محيطه لسقوط القذائف وبالتالي لم يتمكن العمال والموظفون بالنادي البرتقالي من الاستمرار في عملهم كما غادرته الشركات المنفذة للملعب الجديد وقاعة الألعاب الجديدة وبذلك اضطرت الإدارة لإغلاق أبوابه وهو ما تسبب في إهمال الملعب الرئيسي وفقدانه بريقه بعدما طاله الجفاف وتحول إلى ساحة ترابية بعدما كان منظره بعُشبه الطبيعي الزاهي يُشكل متعة للناظرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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