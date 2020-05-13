نادي الوفاق يكرم نجوم مسلسل “شط الحرية”

أقام نادي الوفاق بمدينة اجدابيا مباراة تكريمية لبعض نجوم مسلسل شط الحرية في جزئه الثاني الذي بث عبر قناة 218.

وأقام النادي مباراة لعدد من نجوم العمل منهم خالد ابريك المعروف في المسلسل بـ “مراجع” وطارق خرفاش المعروف بـ “مبروك”، أجريت بين لاعبي قدامى الوفاق والإعلاميين الرياضيين في المدينة.

وعبر الممثلون المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم، وقدموا للجمهور مشهدا مختلفا من خلال لعبهم لكرة القدم.

وعقب انتهاء المباراة تم إهداء النجوم المكرمين درع التميز وشهادة تقدير وغلالة النادي وسط أجواء من الفرح والتقاط الصور التذكارية مع ممثلين رسموا البسمة على وجوه متابعيهم على مائدة الإفطار.

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