اخبار الرياضة

نادي الوفاق يكرم نجوم مسلسل “شط الحرية”

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام نادي الوفاق بمدينة اجدابيا مباراة تكريمية لبعض نجوم مسلسل شط الحرية في جزئه الثاني الذي بث عبر قناة 218.

وأقام النادي مباراة لعدد من نجوم العمل منهم خالد ابريك المعروف في المسلسل بـ “مراجع” وطارق خرفاش المعروف بـ “مبروك”، أجريت بين لاعبي قدامى الوفاق والإعلاميين الرياضيين في المدينة.

وعبر الممثلون المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم، وقدموا للجمهور مشهدا مختلفا من خلال لعبهم لكرة القدم.

وعقب انتهاء المباراة تم إهداء النجوم المكرمين درع التميز وشهادة تقدير وغلالة النادي وسط أجواء من الفرح والتقاط الصور التذكارية مع ممثلين رسموا البسمة على وجوه متابعيهم على مائدة الإفطار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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