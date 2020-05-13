البرتغال..استئناف دوري الأضواء لكرة القدم في 4 يونيو

أفادت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم في بيان لها يوم الثلاثاء أن دوري الأضواء سيستأنف نشاطه في الرابع من يونيو بعد توقفه في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة منحت الضوء الأخضر مبدئيا لاستئناف المسابقة في 30 مايو لكن رابطة الدوري قالت إن أول مباراة بعد العودة ستقام في الرابع من يونيو لإعطاء المسؤولين ما يكفي من وقت لمعاينة الملاعب وإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس لكل اللاعبين.

وكان بورتو يتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا حامل اللقب قبل توقف المسابقة. ويتبقى عشر مباريات على نهاية الموسم.

وسينضم دوري الأضواء البرتغالي إلى عدد من المسابقات الأخرى في أوروبا من بينها جمهورية التشيك والنمسا وألمانيا التي أعلنت استئناف الموسم بعد التوقف لاحتواء انتشار الفيروس.

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