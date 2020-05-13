“فيفا” يحكم لصالح مدرب نادي الاتحاد السعودي السابق بـ56 مليون ريال

أفادت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرر فرض غرامة على نادي الاتحاد السعودي تقدر بـ56 مليون ريال سعودي لمدرب الفريق السابق سلافن بيليتش، يجب أن تدفع خلال 30 يوما فقط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” نقلا عن مصادرها، يوم الثلاثاء، فقد “أشعر الاتحاد الدولي “فيفا” نادي الاتحاد بحكم مبدئي لدفع 15 مليون دولار “56 مليون ريال” للكرواتي بيليتش مدرب الفريق السابق خلال 30 يوما”.

وأضافت الصحيفة: “إدارة الاتحاد ستستأنف القرار خلال المدة النظامية ومن ثم رفع الاستئناف أمام محكمة “كاس” الدولية”.

ولعب الاتحاد مع المدرب الكرواتي 16 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، جمع خلالها 14 نقطة من 3 انتصارات وخمسة تعادلات مقابل ثماني خسائر.

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