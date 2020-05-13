نادي يوناني يطرد المصري “المتحرش” وردة

فسخ نادي لاريسا اليوناني لكرة القدم، تعاقده مع المصري الدولي عمرو وردة، لارتكابه وزميله في الفريق جياناس ماسوراس مخالفات وصفت بـ”الخطيرة”.

وقال النادي اليوناني في بيان رسمي نشره على موقعه أمس الثلاثاء، إن مالك النادي ألكسيس كوجياس، اتخذ قرارا بطرد الثنائي عمرو وردة وجياناس ماسوراس المعارين من باوك وأولمبياكوس، وأن السبب في ذلك هو ارتكاب كلا اللاعبين مخالفات تأديبية خطيرة، دون الكشف عن طبيعتها.

وأضاف وردة بذلك إلى تاريخه الرياضي، أشواكا جديدة تجرح مسيرته الكروية، بعد أقل من عام على واقعة “التحرش” الشهيرة التي أدين بها خلال مشاركته مع المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا 2019، وتم حينها استبعاده عن منتخب “الفراعنة” الذي خرج خاوي الوفاض من تلك البطولة التي أقيمت على أرضه.

وانتقل وردة إلى لاريسا قادما من باوك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وخاض صاحب الـ26 عاما 23 مباراة في الموسم الجاري، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

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