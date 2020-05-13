استئناف الدوري السعودي في أغسطس

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في شهر أغسطس المقبل، وذلك كموعد مبدئي عقب التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا التي شلت حركة الرياضة .

وقالت الرابطة في بيانها بأن الــ20 من أغسطس القادم سيكون موعد عودة الدوري كما سيعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لأعضاء الرابطة بحضور رئيس اتحاد كرة القدم السعودي ياسر المسحل لبحث آلية استئناف المسابقة ووضع سيناريوهات في حال عدم استئناف البطولة في الموعد المبدئي المحدد في ظل الظروف الراهنة .

وسيشهد الاجتماع إمكانية عودة الدوري بقيادة طواقم تحكيم محلية مع الاستغناء عن استخدام تقنية الفيديو المساعد .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية