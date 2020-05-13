انطلاق دورة مدربي لعبة الكاراتيه العربية المتخصصة “كاتا عن بعد” 2020 م

الرياض 13 مايو 2020 (وال)- كشف الأمين العام للاتحاد العربي للعبة الكاراتيه مهندس حميد شامس الزرعوني اليوم الثلاثاء، عن انطلاق دورة مدربي اللعبة المتخصصة “كاتا عن بعد” لعام 2020 م.

هذا وجاء ذلك في دعوة رسمية – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منها – موجهة لكافة الاتحادات الوطنية العربية، وأعضاء الاتحاد العربي للكاراتيه، لمشاركة في دورة مدربي الكاراتيه العربية المتخصصة “كاتا عن بعد” 2020، والتي ستنطلق فعالياتها خلال الفترة من 14 – 18 من شهر مايو الجاري، بواقع ساعتين يوميًا ابتداء من الساعة العاشرة والنصف مساء إلى الساعة الثانية عشر ونصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضح الأمين العام للاتحاد العربي للكاراتيه بشأن شهادات إتمام الدورة ستُسلم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالاتحاد. (وال- الرياض) ر ع/ ر ت

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