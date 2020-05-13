تحديد موعد عودة الدوري البرتغالي

أعلنت رابطة أندية الدوري البرتغالي استئناف منافسات الموسم المحلي في الرابع من يونيو المقبل عقب توقفه في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف الأنشطة عبر العالم.

وذكرت الرابطة في بيانها أن المباراة الأولى في عودة الدوري ستقام في الموعد المحدد من أجل إتاحة المزيد من الوقت لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين بالدرجة الأولى والثانية إضافة إلى معاينة الملاعب وتجهيزها بالمستلزمات الطبية اللازمة.

وكانت العديد من أندية الدوري البرتغالي قد باشرت تدريباتها الفردية خلال الأيام الماضية بصورة احترازية وإجراءات مشددة كبورتو وبنفيكا وسبورتيغ لشبونة وسبورتينغ براغا رغم تسجيل إصابات بعدة فرق بالدرجة الأولى.

وأعرب رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا في وقت سابق بأن نهاية شهر أبريل الماضي أو مايو الجاري سيكون موعداً لعودة التدريبات واستئناف النشاطات الرياضية بدون حضور الجمهور إلا أنه تم تعديل الموعد إلى الرابع من يونيو المقبل مع تبقي 10 جولات من عمر الدوري، إضافة إلى المباراة النهائية من مسابقة كأس البرتغال.

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