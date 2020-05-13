حارس الذئاب يتعرض لإصابة قوية

تعرض حارس فريق روما الإيطالي باو لوبيز لإصابة خلال تدريبات الفريق التي عادت خلال اليومين الماضيين بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا .

وكشفت شبكة ميدياست الإيطالية أن لوبيز تعرض لكسر في معصم يده اليسرى، وذكرت التقارير الصحفية المبدئية أن الحارس قد يغيب لثلاثة أسابيع على أقل تقدير، وتعد الإصابة هي الأولى من نوعها للاعب في الفريق الأول عقب استئتاف التدريبات المبدئية الفردية .

وبهذا يكون نادي روما الإيطالي قد تعرض لأول ضربة بعد العودة إلى التدريبات استعداداً لاستئناف الكالتشيو، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، وكشفت شبكة “سبورت ميدياست” الإيطالية، أن الإسباني باو لوبيز، حارس مرمى روما، أولى ضحايا الإصابات بعد العودة إلى التدريبات، حيث تعرض لكسر في معصمه الأيسر.

ومن المنتظر أن يحدد الطاقم الطبي لذئاب العاصمة الإيطالية مدة غياب الحارس الإسباني بعد الفحوصات الدقيقة المنتظرة خلال الساعات المقبلة .

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