الفيفا تلغي حفل “THE BEST” للعام الحالي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء حفله السنوي لاختيار أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2020 وذلك عقب توقف منافسات الموسم لفترة طويلة .

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن الفيفا قرر إلغاء حفل “THE BEST” لأفضل لاعب في العالم خلال العام الجاري والذي كان مقرراً إقامته في سبتمبر المقبل، وأشارت الصحيفة وفق مصدر مقرب من الفيفا إلى أن الجائزة ستترك بلا متوج لهذا العام بسبب توقف النشاطات والمسابقات لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا .

وخلال حفل جوائز الفيفا السنوي يتم اختيار أفضل لاعب ولاعبة إضافة إلى أفضل مدرب ومدربة في العام، واختيار “جائزة بوشكاش” لأفضل هدف خلال العام واختيار تشكيلة العام وذلك بالاعتماد على تقييم لجان مختصة وتصويت الجمهور الرياضي عبر موقع الفيفا الرسمي وتصويت الصحفيين .

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد توج بآخر جائزة لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

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