رابطة مشجعي الأهلي المصراتي تكرم رئيس النادي

كرمت رابطة مشجعي نادي الأهلي المصراتي رئيس مجلس إدارة النادي السيد “لؤي سليمان بن ساسي” وذلك عرفاناً وتقديراً من المشجعين بالنادي الأزرق على ما بذله هذا الرجل من جهود للارتقاء بهذه المؤسسة العريقة إلى أعلى المراتب

وشهد نادي الأهلي المصراتي خلال الأعوام الأخيرة طفرة كبيرة على مستوى صيانة وتطوير وإنشاء المرافق الإدارية والملاعب الجديدة والتي ساهمت في استعادة هذا النادي مكانته كأحد الأندية النموذجية سواء في مصراتة أو ليبيا بصورة عامة، واستغلت عدة أندية محلية هذا التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا في صيانة مرافقها وتجهيز ملاعبها تمهيدا لاستئناف النشاط في حال انتهاء أزمة كورونا في العالم

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