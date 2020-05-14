حملة “تعاون الخير” لإفطار صائم

لم تتوقف الأندية الليبية عن أنشطتها الإنسانية منذ تفشي فيروس كورونا وإعلان الهيئة العامة للشباب والرياضة إيقاف النشاط منذ منتصف شهر مارس الماضي، ومن هنا جاءت حملة تعاون الخير التي أطلقها نادي التعاون في مدينة اجدابيا

وتتكفل الحملة بإفطار 400 صائم يوميا من العمالة الوافدة وتهدف إلى توفير 10 آلاف وجبة مع نهاية الشهر الكريم، حيث تحتوي وجبة الإفطار على تمر وحليب ومياه وعصير وتقوم مجموعة من شباب النادي بتجهيزها داخل أكياس لتوزيعها قبل أذان المغرب.

وجاء اختيار نادي التعاون للعمالة الوافدة بناء على الظروف الصعبة التي يمرون بها نظرا لتفشي فيروس كورونا الذي فرض الحظر وبالتالي أثر بشكل كبير على ذوي الدخل اليومي والمحدود

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