مانولاس يتعرض لإصابة خلال التدريبات الفردية

تلقى فريق نابولي الإيطالي ضربة موجعة بإصابة مدافعه اليوناني كوستاس مانولاس خلال التدريبات الفردية التي باشرها الفريق خلال الأيام الماضية بعد العودة التدريجية وسط إجراءات مشددة .

وأشارت صحيفة كوريري ديللو سبوت إلى أن المدافع اليوناني تعرض لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق المسائية حيث سيخضع مانولاس لمزيد من الفحوصات الطبية الدقيقة للتأكد من حجم إصابته.

وذكرت الصحيفة أن إصابة كوستاس مانولاس تعد الأولى التي يتعرض لها لاعب من الفريق بعد عودة استئناف التدريبات التي توقفت لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا .

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