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كورونا يلغي حفل تسليم جوائز الدوري الفرنسي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتجه السلطات الفرنسية إلى إلغاء حفل تسليم جوائز الأفضل في الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا إذ قررت في وقت سابق أيضا إلغاء نسخة الدوري في هذا العام داعية الأندية للتفكير في الموسم القادم.

وتوج مهاجم باريس سان جيرمان كليان امبابي بجائزة هداف الدوري الفرنسي للموسم الثاني على التوالي يليه لاعب موناكو وسام بن يدر.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد امتثل لقرار السلطات الفرنسية وأعلن تتويج باريس سان جيرمان بطلا لنسخة الموسم المتوقف إجباريا بسبب استحالة عودته في الوقت الحالي.

وشكل إلغاء الموسم في فرنسا صدمة للعديد الأندية التي كانت تنتظر استئنافه لتعويض خسائرها جراء التوقف الإجباري منذ مارس الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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