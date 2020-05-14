كورونا يلغي حفل تسليم جوائز الدوري الفرنسي

تتجه السلطات الفرنسية إلى إلغاء حفل تسليم جوائز الأفضل في الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا إذ قررت في وقت سابق أيضا إلغاء نسخة الدوري في هذا العام داعية الأندية للتفكير في الموسم القادم.

وتوج مهاجم باريس سان جيرمان كليان امبابي بجائزة هداف الدوري الفرنسي للموسم الثاني على التوالي يليه لاعب موناكو وسام بن يدر.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد امتثل لقرار السلطات الفرنسية وأعلن تتويج باريس سان جيرمان بطلا لنسخة الموسم المتوقف إجباريا بسبب استحالة عودته في الوقت الحالي.

وشكل إلغاء الموسم في فرنسا صدمة للعديد الأندية التي كانت تنتظر استئنافه لتعويض خسائرها جراء التوقف الإجباري منذ مارس الماضي.

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