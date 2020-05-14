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هاميلتون أغنى الرياضيين في بريطانيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت صحيفة صنداي تايمز أن بطل العالم لسباقات الفورمولا1 للسيارات لويس هاميلتون يعد أغنى الرياضيين في بريطانيا بوصول ثروته إلى مئتين وأربعة وعشرين مليون جنيه إسترليني.

وارتفعت ثروة سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون بواقع سبعة وثلاثين مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي، وفي التقرير الذي أعدته الصحيفة عاد لاعب الغولف روري مكيلروي إلى صدارة التصنيف العالمي في فبراير الماضي هو الرياضي الوحيد الذي وصلت ثروته إلى مائة وسبعين مليون جنيه إسترليني.

وكان هاميلتون قد وقّع عقداً للتجديد مع مرسيدس في عام ألفين وثمانية عشر مقابل أربعين مليون جنيه إسترليني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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