هاميلتون أغنى الرياضيين في بريطانيا

كشفت صحيفة صنداي تايمز أن بطل العالم لسباقات الفورمولا1 للسيارات لويس هاميلتون يعد أغنى الرياضيين في بريطانيا بوصول ثروته إلى مئتين وأربعة وعشرين مليون جنيه إسترليني.

وارتفعت ثروة سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون بواقع سبعة وثلاثين مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي، وفي التقرير الذي أعدته الصحيفة عاد لاعب الغولف روري مكيلروي إلى صدارة التصنيف العالمي في فبراير الماضي هو الرياضي الوحيد الذي وصلت ثروته إلى مائة وسبعين مليون جنيه إسترليني.

وكان هاميلتون قد وقّع عقداً للتجديد مع مرسيدس في عام ألفين وثمانية عشر مقابل أربعين مليون جنيه إسترليني.

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