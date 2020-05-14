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بمكافآت مالية.. الأولمبية الليبية تنظم بطولة للشطرنج

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر الشطرنجي الليبي هاشم النعمي أن اللجنة الأولمبية الليبية تعتزم تنظيم بطولة يوم الأحد المقبل عبر الإنترنت.

وتحمل البطولة شعار خليك في الحوش والعب شطرنج حيث ستنطلق المواجهات بين المتنافسين في تمام الساعة العاشرة ليلا.

ورصدت الأولمبية الليبية مكافأة مالية تُقدر بحوالي 300 دينار ليبي للفائز بالترتيب الأول، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على مائتي دينار.

يشار إلى أن لعبة الشطرنج تشهد نشاطا كبيرا في شهر رمضان الحالي حيث اختتمت في الأيام الماضية بطولة رئيس الاتحاد العام السابق الراحل خالد النعمي بتتويج لاعب المنتخب الوطني تحت عشرين عاما علي العر بلقبها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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