تقرير يكشف خسائر برشلونة جراء تفشي كورونا

تقرير 218

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الأزمة الراهنة التي سبَّبها انتشار فيروس كورونا عبر العالم رفعت عجز ميزانية نادي برشلونة إلى أكثر من 220 مليون يورو، وسط انخفاض كبير في إيرادات النادي الكاتالوني بسبب توقف المسابقات.

وأشارت الصحيفة إلى أن خسائر النادي الكاتالوني وصلت إلى 150 مليون يورو بسبب أزمة كورونا فقط في ظل غياب المباريات في الليغا ودوري الأبطال، كما توقفت مبيعات التذاكر إضافة إلى عزوف المشجعين من أنحاء العالم في زيارة المتاجر الرسمية الخاصة بالنادي ومتحف النادي إضافة إلى الأكاديميات حول العالم.

وذكر تقرير صحيفة ماركا أن جزءا كبيرا من خسائر برشلونة جاء بسبب مبيعات اللاعبين والتي وصلت إلى 124 مليون يورو إلا أن إدارة النادي استطاعت في الفترة الأخيرة تقليلها إلى 70 مليون يورو.

ويفكر نادي برشلونة بحسب التقارير الصحفية الإسبانية في بيع عدد من لاعبيه لتغطية العجز المالي بالبرتغالي نيلسيون سيميدو والتشيلي أرتورو فيدال إضافة إلى الفرنسي جان كلير توديبو.

واختتمت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة سيتحصل على مبلغ يصل إلى أكثر من 20 مليون يورو نتيجة حقوق النقل التلفزيوني للموسم الحالي.

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