الاتحاد العربي للكرة المصغرة يعتمد لجانه الجديدة

ذكرت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم المصغرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي اجتمع في الساعات الماضية لكي يصادق على اختياراته في لجانه الجديدة.

واعتمد الاتحاد العربي القائمة التي تضم محمد صالح الزعلوك رئيساً للجنة التحكيم بينما كلف محمد رجب عبره رئيساً للجنة التسويق والإعلان فيما أسندت مهمة رئاسة لجنة المسابقات لسالم علي العماري.

وتعتبر ليبيا من بين أبرز الدول العربية والأفريقية المهتمة برياضة كرة القدم المصغرة، حيث سبق لها المشاركة في نهائيات كأس العالم التي أقيمت قبل حوالي عامين ونصف بتونس بينما أقيمت بطولة أمم أفريقيا قبل عام ونصف في طرابلس وتحديدا بملاعب نادي المدينة.

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