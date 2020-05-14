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بعد فحوصات سالبة.. إبراهيموفيتش يتمرد على الحجر الصحي

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نتيجة فحوصات فيروس كورونا للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش جاءت سالبة وهذا ما جعله يكسر فترة الحجر الصحي ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وخضع النجم السويدي لثلاث فحوصات فور وصوله إلى إيطاليا وكانت نتائجها سالبة ليتحصل على إذن طبي لممارسة تدريباته الفردية ومن ثم العودة لخوض التدريبات الجماعية يوم 18 من الشهر الحالي رفقة فريقه ميلان.

ولم يتوقف زلاتان عن خوض التدريبات أثناء فترة التوقف الحالية حيث مكث المدة الماضية في السويد وشارك في تدريبات فريق هاماربي الذي يمتلك حوالي 30% من أسهمه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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