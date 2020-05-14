بعد فحوصات سالبة.. إبراهيموفيتش يتمرد على الحجر الصحي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نتيجة فحوصات فيروس كورونا للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش جاءت سالبة وهذا ما جعله يكسر فترة الحجر الصحي ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وخضع النجم السويدي لثلاث فحوصات فور وصوله إلى إيطاليا وكانت نتائجها سالبة ليتحصل على إذن طبي لممارسة تدريباته الفردية ومن ثم العودة لخوض التدريبات الجماعية يوم 18 من الشهر الحالي رفقة فريقه ميلان.

ولم يتوقف زلاتان عن خوض التدريبات أثناء فترة التوقف الحالية حيث مكث المدة الماضية في السويد وشارك في تدريبات فريق هاماربي الذي يمتلك حوالي 30% من أسهمه.

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