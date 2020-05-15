النصر يستذكر الأوفياء بتكريم ومباراة استعراضية

ذكر المركز الإعلامي لنادي النصر أن الرابطة الاجتماعية بالنادي ستقيم مساء السبت مباراة ودية تكريمية تجمع قدامى اللاعبين.

المباراة ستقام في تمام الساعة الخامسة بمنطقة البركة وتشهد وجود عدد كبير من اللاعبين القدامى ومن بينهم فوزي والعيساوي ويوسف صدقي وغيرهم من لاعبي النصر السابقين.

وكان النصر قد نظم شهر رمضان الماضي مهرجانا تكريميا حمل اسم الوفاء ودعا إليه غالبية لاعبيه القدامى والحاليين بوجود عدد كبير من الجمهور احتفالا بمرور الذكرى الأولى لتتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز عام 2018.

وتقوم الرابطة الاجتماعية في نادي النصر بواجبها تجاه اللاعبين السابقين والمشجعين بالنادي منذ حوالي عام مضى من خلال زيارتهم والوقوف بجانبهم.

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