بطولة المنطقة الأولى للكرة المصغرة تكسر أجواء الركود الرياضي

يواصل اتحاد المنطقة الأولى لكرة القدم المصغرة تنظيم مباريات بطولته التي يقيمها في شهر رمضان بالتعاون مع نادي الصفاء بعين مارة.

وضمن مباريات الجولة الثالثة تقابل فريقا البروق والصفاء وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بسبعة أهداف لكل فريق وسط أجواء سادتها الروح الرياضية بين الفريقين.

وانطلق الدوري قبل أيام بتنظيم اتحاد المنطقة الأولى للكرة المصغرة بهدف تحريك الأجواء الرياضية التي تعاني من حالة ركود عام عقب انتشار فيروس كورونا في غالبية دول العالم والإجراءات الاحترازية التي تمنع منذ فترة إقامة التجمعات.

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