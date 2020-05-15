ظهير أتلتيكو مدريد يتماثل للشفاء من كورونا

تماثل ظهير أتلتيكو مدريد للشفاء من فيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة الفحوصات الأخيرة سالبة.

وأعلن أتلتيكو مدريد أن المدافع البرازيلي سينضم إلى تدريبات الروخي بلانكوس خلال الأسبوع الحالي مع بقية زملائه في الفريق، وأصيب اللاعب بفيروس كورونا في الفترة الماضية ليعلن النادي وضعه في المراقبة بصورة دورية دون الكشف عن ذلك بشكل رسمي إلا في الأيام الأخيرة.

وأجرى أتلتيكو مدريد فحوصات الأسبوع الماضي على اللاعبين تمهيداً لاستئناف التدريبات وتبيّن إصابة البرازيلي رينان لودي بفيروس كورونا ليتم عزل اللاعب عن المجموعة، وأكد النادي المدريدي إجراء اختبارات كورونا لجميع اللاعبين بمن فيهم اللاعب البرازيلي ليتبيّن سالبية النتيجة في الفحوصات الثانية.

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