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ظهير أتلتيكو مدريد يتماثل للشفاء من كورونا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تماثل ظهير أتلتيكو مدريد للشفاء من فيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة الفحوصات الأخيرة سالبة.

وأعلن أتلتيكو مدريد أن المدافع البرازيلي سينضم إلى تدريبات الروخي بلانكوس خلال الأسبوع الحالي مع بقية زملائه في الفريق، وأصيب اللاعب بفيروس كورونا في الفترة الماضية ليعلن النادي وضعه في المراقبة بصورة دورية دون الكشف عن ذلك بشكل رسمي إلا في الأيام الأخيرة.

وأجرى أتلتيكو مدريد فحوصات الأسبوع الماضي على اللاعبين تمهيداً لاستئناف التدريبات وتبيّن إصابة البرازيلي رينان لودي بفيروس كورونا ليتم عزل اللاعب عن المجموعة، وأكد النادي المدريدي إجراء اختبارات كورونا لجميع اللاعبين بمن فيهم اللاعب البرازيلي ليتبيّن سالبية النتيجة في الفحوصات الثانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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