بينتاكور: أحلم للوصول لمستوى جيرارد ولامبارد

أكد الأوروغواياني رودريغو بنتاكور لاعب وسط فريق يوفنتوس بأن الثنائي الإنجليزي فرانك لامبارد وستيفين جيراد يعدان مثله الأعلى في عالم كرة القدم.

وأوضح بينتاكور لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا” أنه تعلّم دروس اللغة الإنجليزية ومتابعة بعض لاعبي الوسط كمدرب تشيلسي فرانك لامبارد عندما كان لاعباً، ومدرب رينجرز الحالي ستيفين جيرارد عندما كان يقود ليفربول حيث تعلم الكثير منهم، وأن حلمه الوصول إلى مستوياتهم والتتويج ببطولات كبرى مثلهم، وأضاف بينتاكور أن لاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعد من اللاعبين الأفضل في مركزه في الوقت الحالي.

وخلال تصريحاته قال: “أرغب في عودة التدريبات الجماعية رفقة زملائي، يستغرق الأمر بعض الوقت لاستعادة لياقتنا البدنية، ستكون هناك صعوبات في لعب باقي الموسم في الصيف بسبب حرارة الجو وغياب المشجعين، لذا علينا أن نعمل بنسبة تفوق 100%”.

وعاد رودريغو بنتاكور إلى خوض التدريبات الفردية في ملعب “كونتاسسا” الخاص بيوفنتوس الأسبوع الماضي ومن المقرر أن يبدأ التدريبات الجماعية من زملائه ابتداء من الإثنين المقبل.

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