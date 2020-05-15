البوندسليغا “تأهب وترقب” قبل الاستئناف

تقرير 218

تتجه الأنظار إلى ملاعب البوندسليغا المتوقفة منذ مارس الماضي وعلى غير العادة بسبب تفشي فيروس كورونا عبر العالم وشل حركة الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص.

ومن المتوقع خلال اليوم الأول لمباريات الجولة الــ26 من الدوري الألماني أن يسجل مشاهدات قياسية حيث ستلعب 6 مباريات خلال اليوم الأول للعودة أهمها ديربي الرور بين بروسيا دورتموند وشالكه على ملعب سيغنال إيدونا بارك بدون حضور الجمهور.

ترقب لأغلب مباريات استئناف الدوري في ألمانيا فمباراة آينتراخت فرانكفورت أمام ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ ستجذب الأنظار هي الأخرى قبل رحيل المتصدر بايرن ميونيخ الأحد إلى ملعب يونيون برلين صاحب المركز الـ11.

وتؤكد كل الاستطلاعات بأن رابطة البوندسليغا ورغم عدم وجود المشجعين داخل الملاعب وذلك لإقامة المواجهات خلف أبواب مغلقة ستكون الكاسب الأكبر بزيادة نسبة المشاهدة حول العالم وتعاقدات النقل التلفزيوني الجديدة على مستوى العالم.

وستكون مباريات البوندسليغا محط أنظار الملايين حول العالم خلف الشاشات في واحد من الدوريات الخمس الكبرى الذي سيشهد عودة في أوقات صعبة لكنها قد تفتح الباب أمام باقي الدوريات المنتظرة نحو عودة آمنة في ظل أزمة كورونا الراهنة.

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