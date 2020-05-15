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لايبزيغ يفتقد جهود فورسبرغ أمام فرايبورغ

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيفتقد لايبزيغ لجهود لاعب وسطه السويدي إيميل فورسبرغ وذلك خلال استئناف مباريات الفريق في البوندسليغا أمام ضيفه فرايبورغ بسبب المرض.

وأعلن مدرب لايبزيغ جوليان ناغلمسان أن فورسبرغ يعاني من التهاب اللوزتين واضطر للخضوع للراحة وقد يتواجد مع تدريبات الفريق خلال الأسبوع المقبل.

ويعاني لايبزيغ من غياب دايو أوباميكانو بسبب الإيقاف فيما تحوم الشكوك حول مشاركة سابيتزر والمهاجم باتريك تشيك خلال المباراة أمام فرايبورغ، ويحتل لايبزيغ المركز الثالث في ترتيب البوندسليغا بــ51 نقطة متأخراً بفارق 4 نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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