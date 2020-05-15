لايبزيغ يفتقد جهود فورسبرغ أمام فرايبورغ

سيفتقد لايبزيغ لجهود لاعب وسطه السويدي إيميل فورسبرغ وذلك خلال استئناف مباريات الفريق في البوندسليغا أمام ضيفه فرايبورغ بسبب المرض.

وأعلن مدرب لايبزيغ جوليان ناغلمسان أن فورسبرغ يعاني من التهاب اللوزتين واضطر للخضوع للراحة وقد يتواجد مع تدريبات الفريق خلال الأسبوع المقبل.

ويعاني لايبزيغ من غياب دايو أوباميكانو بسبب الإيقاف فيما تحوم الشكوك حول مشاركة سابيتزر والمهاجم باتريك تشيك خلال المباراة أمام فرايبورغ، ويحتل لايبزيغ المركز الثالث في ترتيب البوندسليغا بــ51 نقطة متأخراً بفارق 4 نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية